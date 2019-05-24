Свежая порция юмора: утренние анекдоты 24 мая

Раньше при встрече снимали шляпу. Сейчас достают из уха наушник.
В знак особого уважения достают два.
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Продаю свадебные платья. Размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 64-й... Нет больше сил ждать принца! Люба.
- Доктор, как мои дела?
- На миллион.
- Так хорошо?
- Нет, столько стоит лечение.
Разговаривают мужики в походе:
- Зачем ты фотографию тещи с собой берешь?
- Вот видишь: грязь, дождь, холод. А на нее посмотрю - Господи, хорошо-то здесь как!
- Дорогая, ты не знаешь, сколько лет живут козлы?
- Что, нездоровится?