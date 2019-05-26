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Воскресенье, 26.05.2019
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Бомбительные анекдоты на 26 мая: веселое завершение выходного дня

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Бомбительные анекдоты на 26 мая: веселое завершение выходного дня
17:05 Сегодня Телеграф

Вечерние анекдоты, которые не дадут заскучать.

  • 1

    Объявление:

    "Ищу красивого молодого человека с голубыми глазами, который страстно обнял меня в маршрутке, чтобы я не упала. ВЕРНИ ТЕЛЕФОН, КОЗЕЛ!!!"

  • 2

    Если мужчина перестает бриться каждый день, менять носки, извиняться, говорить комплименты, дарить цветы... все, успокойся: он твой!

  • 3

    - Странный ты... Пришел, напакостил, ушел!

    - Ну, было бы глупо прийти, напакостить и остаться…

    Дорогие женщины, которых я когда-то обидел, не беспокойтесь, мои хорошие!

    Нашлась-таки стерва, которая за вас всех отомстила!

  • 4

    - Прости меня. 

    - За что?

    - Ты женщина, так что сама придумай, за что я был должен извиниться.

Забавные фото котиков, которые тоже умеют троллить

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