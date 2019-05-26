Бомбительные анекдоты на 26 мая: веселое завершение выходного дня

1 Объявление: "Ищу красивого молодого человека с голубыми глазами, который страстно обнял меня в маршрутке, чтобы я не упала. ВЕРНИ ТЕЛЕФОН, КОЗЕЛ!!!"

2 Если мужчина перестает бриться каждый день, менять носки, извиняться, говорить комплименты, дарить цветы... все, успокойся: он твой!

3 - Странный ты... Пришел, напакостил, ушел! - Ну, было бы глупо прийти, напакостить и остаться… Дорогие женщины, которых я когда-то обидел, не беспокойтесь, мои хорошие! Нашлась-таки стерва, которая за вас всех отомстила!