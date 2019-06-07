Начни свой день с юмора: утренние анекдоты 7 июня

1 С постоянным ростом алиментов от бывшего мужа у Веры начала закрадываться мысль, что, может быть, бывший не такой уж алкаш и импотент…

2 Утверждение, что джентльменов не встретишь в наше время, несправедливо! Сегодня я, например, видела, как мужчина под дождем держал зонт над женой, пока та меняла колесо.

3 За левым плечом суеверного человека лучше не стоять. Повариха тетя Клава устроилась работать барменшей, но все равно приготовленный ею мохито отдавал борщом.