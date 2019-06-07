Начни свой день с юмора: утренние анекдоты 7 июня

С постоянным ростом алиментов от бывшего мужа у Веры начала закрадываться мысль, что, может быть, бывший не такой уж алкаш и импотент…
Утверждение, что джентльменов не встретишь в наше время, несправедливо!
Сегодня я, например, видела, как мужчина под дождем держал зонт над женой, пока та меняла колесо.
За левым плечом суеверного человека лучше не стоять.
Повариха тетя Клава устроилась работать барменшей, но все равно приготовленный ею мохито отдавал борщом.
- Дайте блок сигарет!
- Тебе есть 18?
- Тогда колу и шоколадку…
- Ладно-ладно, что разгорячился-то?