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Начни свой день с юмора: утренние анекдоты 7 июня

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Начни свой день с юмора: утренние анекдоты 7 июня
05:52 Сегодня Телеграф

Нет времени грустить, ведь утренние анекдоты подымут Вам настроение в один миг.

  • 1

    С постоянным ростом алиментов от бывшего мужа у Веры начала закрадываться мысль, что, может быть, бывший не такой уж алкаш и импотент…

  • 2

    Утверждение, что джентльменов не встретишь в наше время, несправедливо! 

    Сегодня я, например, видела, как мужчина под дождем держал зонт над женой, пока та меняла колесо.

  • 3

     За левым плечом суеверного человека лучше не стоять.

    Повариха тетя Клава устроилась работать барменшей, но все равно приготовленный ею мохито отдавал борщом.

  • 4

    - Дайте блок сигарет!

    - Тебе есть 18?

    - Тогда колу и шоколадку…

    - Ладно-ладно, что разгорячился-то?

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