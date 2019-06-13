Смешные анекдоты после насыщенного дня: вечерние анекдоты 13 июня

- Утром, зайдя в автобус, обнаружил в кошельке лишь пятисотгривневую купюру. Двери закрылись. Кондуктор направилась ко мне. Так страшно мне еще никогда не было…
- Извините, я опоздал.
- Что случилось?
- Да ничего, я просто вообще не хотел приходить.
Женщина перестает делать покупки по двум причинам: первая - если закончились деньги, вторая - закончились руки.
- Я ранимая, одухотворенная натура, люблю читать классику, ночным клубам предпочитаю театры, мечтаю о светлой и чистой любви.
- Короче, жирная. Понятно..
Читал статью про зевоту в Википедии - вывихнул челюсть.