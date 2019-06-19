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Удели минутку для шутки: убойные анекдоты на 19 июня

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Удели минутку для шутки: убойные анекдоты на 19 июня
12:25 Сегодня Телеграф

Зачем грустить и расстраиваться? Лучше почитай эти уморительные анекдоты. Они точно не дадут заскучать.

  • 1

    Высшее огорчение для женщины - это невнимание со стороны мужчины, для которого она хотела бы быть недоступной.

  • 2

    Граждане, правительство нас обманывает! Март - это зимний месяц!

  • 3

    Мама трансвестита Вадима не знала, как реагировать на сложившуюся ситуацию: вроде и гвоздь в доме забьет, и губной помадой поделится...

    В Одессе:

    - Абрам, вы случайно не шахтер?

    - Нет, я не случайно, я принципиально не шахтер!

  • 4

    Жизнь - странная штука, она вроде бы с каждым прожитым днем становится все длиннее и одновременно короче.

Смех вам гарантирован: утренние анекдоты 19 июня

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