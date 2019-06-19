Удели минутку для шутки: убойные анекдоты на 19 июня

1 Высшее огорчение для женщины - это невнимание со стороны мужчины, для которого она хотела бы быть недоступной.

2 Граждане, правительство нас обманывает! Март - это зимний месяц!

3 Мама трансвестита Вадима не знала, как реагировать на сложившуюся ситуацию: вроде и гвоздь в доме забьет, и губной помадой поделится... В Одессе: - Абрам, вы случайно не шахтер? - Нет, я не случайно, я принципиально не шахтер!