Пускай смех не прекращается: смешные анекдоты 30 июня

Короче, я поняла... Лучший способ похудеть - это перелом нижней челюсти!
Гаишник тормозит машину:
- Вы знак "40" видели?
- Видел!
- Так почему ехали на 100 баксов быстрее?
Нет беспомощнее женщины, чем женщина с невысохшим маникюром.
Объявление в газете в графе знакомств:
"Мужчину красивого, богатого, без проблем с жильем, без вредных привычек, без кучи навязчивых родственников и детей от предыдущих браков хочется просто увидеть".
Когда ты заканчиваешь школу или институт, перед тобой открываются бесконечные невозможности.