Пускай смех не прекращается: смешные анекдоты 30 июня

Короче, я поняла... Лучший способ похудеть - это перелом нижней челюсти!

- Так почему ехали на 100 баксов быстрее?

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Нет беспомощнее женщины, чем женщина с невысохшим маникюром.

Объявление в газете в графе знакомств:

"Мужчину красивого, богатого, без проблем с жильем, без вредных привычек, без кучи навязчивых родственников и детей от предыдущих браков хочется просто увидеть".