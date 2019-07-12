Смех вам гарантирован: вечерние анекдоты 12 июля

- Да чего уж там, купайте всего!

3

Жизнь - это когда все время что-то надо.

Если вы с тещей живете душа в душу, если она может серьезно поговорить с вами о политике, о рыбалке, о спорте, если в спорах с женой всегда принимает вашу сторону, если не брюзжит, когда вы выпили, - приглядитесь внимательно: может, это тесть?!