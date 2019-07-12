Смех вам гарантирован: вечерние анекдоты 12 июля

Табличка в поликлинике:
"Книга жалоб и предложений находится в кабинете психиатра".
В парикмахерской.
- Голову мыть будем?
- Да чего уж там, купайте всего!
Жизнь - это когда все время что-то надо.
Если вы с тещей живете душа в душу, если она может серьезно поговорить с вами о политике, о рыбалке, о спорте, если в спорах с женой всегда принимает вашу сторону, если не брюзжит, когда вы выпили, - приглядитесь внимательно: может, это тесть?!
- Папа, ты женился по-граждански или по-церковному?
- По-глупому.