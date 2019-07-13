Свежая порция юмора: вечерние анекдоты 13 июля

- Эх, уже не важно...

- Ну что ты сразу деньги, я же о чувствах...

- Сереженька, ты меня любишь?

Наш народ настолько любит халяву, что готов платить за нее последние деньги.

Слова "Не надо нервничать!" хорошо помогают мгновенно привести человека в нормальное состояние бешенства.

Но Донцову уже было не остановить!

Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу, убившего убийцу убийцы?

4

Один человек приходит к прокурору и спрашивает:

- Какой срок вы мне дадите, если я убью свою тещу?

- Восемь. А если еще и мою - то три.