Свежая порция юмора: вечерние анекдоты 13 июля

- Сереженька, ты меня любишь?
- Денег нет!
- Ну что ты сразу деньги, я же о чувствах...
- Люблю!
- Эх, уже не важно...
Наш народ настолько любит халяву, что готов платить за нее последние деньги.
Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу, убившего убийцу убийцы?
Но Донцову уже было не остановить!
Слова "Не надо нервничать!" хорошо помогают мгновенно привести человека в нормальное состояние бешенства.
Один человек приходит к прокурору и спрашивает:
- Какой срок вы мне дадите, если я убью свою тещу?
- Восемь. А если еще и мою - то три.