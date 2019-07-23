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Заряд настоящим позитивом: анекдоты 23 июля

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Заряд настоящим позитивом: анекдоты 23 июля
12:03 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для поднятия настроения.

  • 1

    Только наши туристы в момент показа стюардессой аварийных выходов хором поют "Макарена"...

  • 2

    Менеджер по продажам - это чувак, который в магазине разгоняет тех, кто пришел погреться, вопросом: "Вам помочь?"

  • 3

    - Чем ты занимаешься на работе?

    - Прихожу и начинаю считать до пяти!

    - А что потом?

    - А в пять у нас рабочий день заканчивается.

    Паркуясь в сугроб, надо сначала убедиться, что он не занят!

  • 4

    Дочь учится на повара. Мать:

    - А вам разрешают есть то, что вы приготовили?

    Дочь (сквозь слезы):

    - Нас заставляют.

Нереальный заряд позитива: утренние анекдоты 23 июля

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