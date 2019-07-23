Заряд настоящим позитивом: анекдоты 23 июля

Только наши туристы в момент показа стюардессой аварийных выходов хором поют "Макарена"...
Менеджер по продажам - это чувак, который в магазине разгоняет тех, кто пришел погреться, вопросом: "Вам помочь?"
- Чем ты занимаешься на работе?
- Прихожу и начинаю считать до пяти!
- А что потом?
- А в пять у нас рабочий день заканчивается.
Паркуясь в сугроб, надо сначала убедиться, что он не занят!
Дочь учится на повара. Мать:
- А вам разрешают есть то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
- Нас заставляют.