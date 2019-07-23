Заряд настоящим позитивом: анекдоты 23 июля

Только наши туристы в момент показа стюардессой аварийных выходов хором поют "Макарена"...

Менеджер по продажам - это чувак, который в магазине разгоняет тех, кто пришел погреться, вопросом: "Вам помочь?"

3

- Чем ты занимаешься на работе?

- Прихожу и начинаю считать до пяти!

- А что потом?

- А в пять у нас рабочий день заканчивается.

Паркуясь в сугроб, надо сначала убедиться, что он не занят!