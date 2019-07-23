Улыбайтесь в любой ситуации: вечерние анекдоты 23 июля

Ты еще достаточно молод и тебе хочется перемен в жизни? Иди в школу! Там перемены через каждые 45 минут!
- Как измерить силушку богатырскую?
- Надо умножить массушку на ускореньице!
Среднестатистическая женщина способна поддерживать оживленную беседу с автоответчиком как минимум в течение получаса.
- Согласилась Кристина на твое предложение?
- Да, только попросила повременить немножко.
- Сколько?
- Она мне сказала: "Ты будешь последним, за кого я выйду замуж".
Блондинки попили чаю, смотрят на чайник...
- А что с остальным кипятком делать? Жалко выливать.
- Да поставь в холодильник, кипяток всегда пригодится.