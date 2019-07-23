Улыбайтесь в любой ситуации: вечерние анекдоты 23 июля

1 Ты еще достаточно молод и тебе хочется перемен в жизни? Иди в школу! Там перемены через каждые 45 минут!

2 - Как измерить силушку богатырскую? - Надо умножить массушку на ускореньице!

3 Среднестатистическая женщина способна поддерживать оживленную беседу с автоответчиком как минимум в течение получаса. - Согласилась Кристина на твое предложение? - Да, только попросила повременить немножко. - Сколько? - Она мне сказала: "Ты будешь последним, за кого я выйду замуж".