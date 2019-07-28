Смех вам гарантирован: утренние анекдоты 28 июля

- Совсем торговля плохой стала. Справа от моего магазинчика впритык открыли супермаркет, слева супермаркет. Что делать?
- Так ты напиши над дверью своего магазина слово «ВХОД»...
- Терпеть не могу бесцеремонных людей, особенно в театре. Толкают тебя в бок и шипят: «Перестаньте храпеть, смотреть мешаете!»
Мужская примета: если в доме неизвестно откуда появились цветы, значит, у жены был день рождения.
Врач - больному:
- Потерпите, сейчас будет немного неприятно... С вас пять тысяч гривен!
Историки утверждают, что инквизиторы сжигали ведьм не потому, что ненавидели, а потому, что им просто не хватало женского тепла.