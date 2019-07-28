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Смех вам гарантирован: утренние анекдоты 28 июля

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Смех вам гарантирован: утренние анекдоты 28 июля
05:58 Сегодня Телеграф

Мы докажем вам, что утро может быть хорошим, если начать его с наших анекдотов.

  • 1

    - Совсем торговля плохой стала. Справа от моего магазинчика впритык открыли супермаркет, слева супермаркет. Что делать?

    - Так ты напиши над дверью своего магазина слово «ВХОД»...

  • 2

    - Терпеть не могу бесцеремонных людей, особенно в театре. Толкают тебя в бок и шипят: «Перестаньте храпеть, смотреть мешаете!»

  • 3

    Мужская примета: если в доме неизвестно откуда появились цветы, значит, у жены был день рождения.

    Врач - больному:

    - Потерпите, сейчас будет немного неприятно... С вас пять тысяч гривен!

  • 4

    Историки утверждают, что инквизиторы сжигали ведьм не потому, что ненавидели, а потому, что им просто не хватало женского тепла.

Для отличного настроения: вечерние анекдоты 27 июля

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