Укрась мир улыбкой: убойные анекдоты 15 августа

1 Одолжил деньги другу на пластическую операцию, теперь найти его, гада, не могу!

2 Чтобы решить проблему дураков и дорог, надо асфальтировать не дороги, а дураков.

3 Доктор говорит пациентке: - Вы полностью излечитесь, если перестанете играть на пианино. После ухода медсестра спрашивает: - Доктор, а какая связь между пианино и ее болезнью? - Она живет этажом выше меня.