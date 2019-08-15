Укрась мир улыбкой: убойные анекдоты 15 августа

Одолжил деньги другу на пластическую операцию, теперь найти его, гада, не могу!
Чтобы решить проблему дураков и дорог, надо асфальтировать не дороги, а дураков.
Доктор говорит пациентке:
- Вы полностью излечитесь, если перестанете играть на пианино.
После ухода медсестра спрашивает:
- Доктор, а какая связь между пианино и ее болезнью?
- Она живет этажом выше меня.
Задержана группа преступников, ограбивших на прошлой неделе склад черной икры. Опознание треснувших морд состоится завтра.
Лучший способ организовать панику - попросить всех сохранять спокойствие.