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Укрась мир улыбкой: убойные анекдоты 15 августа

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Укрась мир улыбкой: убойные анекдоты 15 августа
12:14 Сегодня Телеграф

Смешная подборка анекдотов, которая подарит вам хорошее настроение!

  • 1

    Одолжил деньги другу на пластическую операцию, теперь найти его, гада, не могу!

  • 2

    Чтобы решить проблему дураков и дорог, надо асфальтировать не дороги, а дураков.

  • 3

    Доктор говорит пациентке:

    - Вы полностью излечитесь, если перестанете играть на пианино.

    После ухода медсестра спрашивает:

    - Доктор, а какая связь между пианино и ее болезнью?

    - Она живет этажом выше меня.

  • 4

    Задержана группа преступников, ограбивших на прошлой неделе склад черной икры. Опознание треснувших морд состоится завтра.

    Лучший способ организовать панику - попросить всех сохранять спокойствие.

Озарите мир улыбкой: утренние анекдоты 15 августа

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Смех, Юмор, Приколы, Анекдоты, 15 августа.
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