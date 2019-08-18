Уморительные шутки - залог хорошего старта дня: утренние анекдоты 18 августа

Идет соцопрос. Женщине задают вопрос:
- Вам изменил муж/парень/любимый. Какова ваша реакция?
Она:
- Что? Все сразу?!
Люба работала в паспортном столе, поэтому брала кредиты не раздумывая.
- Вчера я еле-еле затащила своего мужа на распродажу.
- Ну и как?! Продала наконец-то?..
Я, как Цезарь, умею делать несколько дел сразу. Например, плохо себя чувствовать, хреново выглядеть и хотеть спать.
- Кажется, я сегодня не выспался.
- Ты каждое утро это говоришь.
- Да, но не каждое утро я наливаю в кофе майонез.