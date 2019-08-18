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Уморительные шутки - залог хорошего старта дня: утренние анекдоты 18 августа

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Уморительные шутки - залог хорошего старта дня: утренние анекдоты 18 августа
05:53 Сегодня Телеграф

Позитивные утренние анекдоты специально для наших читателей.

  • 1

    Идет соцопрос. Женщине задают вопрос:

    - Вам изменил муж/парень/любимый. Какова ваша реакция?

    Она:

    - Что? Все сразу?!

  • 2

    Люба работала в паспортном столе, поэтому брала кредиты не раздумывая.

  • 3

    - Вчера я еле-еле затащила своего мужа на распродажу.

    - Ну и как?! Продала наконец-то?..

    Я, как Цезарь, умею делать несколько дел сразу. Например, плохо себя чувствовать, хреново выглядеть и хотеть спать.

  • 4

    - Кажется, я сегодня не выспался.

    - Ты каждое утро это говоришь.

    - Да, но не каждое утро я наливаю в кофе майонез.

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