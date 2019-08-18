Уморительные шутки - залог хорошего старта дня: утренние анекдоты 18 августа

- Что? Все сразу?!

- Вам изменил муж/парень/любимый. Какова ваша реакция?

Люба работала в паспортном столе, поэтому брала кредиты не раздумывая.

3

- Вчера я еле-еле затащила своего мужа на распродажу.

- Ну и как?! Продала наконец-то?..

Я, как Цезарь, умею делать несколько дел сразу. Например, плохо себя чувствовать, хреново выглядеть и хотеть спать.