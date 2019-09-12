Передозировка смехом: анекдоты на 12 сентября

— Алло, это милиция?
— Да.
— Мне нечего надеть.
— Наряд выезжает!
Не понимаю, почему владельцы айфонов так не любят тех, кто с андроидом. Что вам сделали люди без кредитов?
Ворую в интернет-магазинах. Набираю себе в корзину всякого и ухожу, не заплатив.
А помните, до изобретения интернета все думали, что причина тупости - недоступность информации?
Так вот, мы ошибались.
— Фу, ну и жара, отстой!
— Ну и хорошо, лето же!
— А теперь холодно, фуу!
— Так хорошо, не жарко.
— Снова понедельник, опять на работу!
— Отлично! Денег заработаешь.
— Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную тварь!
— Ура! Ура! Мы идем нырять!