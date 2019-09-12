Передозировка смехом: анекдоты на 12 сентября

1 — Алло, это милиция? — Да. — Мне нечего надеть. — Наряд выезжает!

2 Не понимаю, почему владельцы айфонов так не любят тех, кто с андроидом. Что вам сделали люди без кредитов?

3 Ворую в интернет-магазинах. Набираю себе в корзину всякого и ухожу, не заплатив. А помните, до изобретения интернета все думали, что причина тупости - недоступность информации? Так вот, мы ошибались.