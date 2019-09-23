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Посмейтесь сегодня от души: утренние анекдоты на 23 сентября

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Посмейтесь сегодня от души: утренние анекдоты на 23 сентября
04:43 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам отборные шутки, которые сделают ваше утро.

  • 1

    Когда я был маленьким, мои родители часто переезжали, но я всегда находил их…

  • 2

    Дзюдоист Анатолий, просматривая Камасутру, заметил, что из семьдесят третьей позы очень удобно переходить на болевой.

  • 3

    Из завещания: "...Будучи в здравом уме и трезвой памяти, все свои деньги я растратил сам".

    Я даже не представляю, что должен сделать мой сын, чтобы я ему сказал, что в молодости я себе такого не позволял.

  • 4

    Вика не поступила и решила поехать на заработки в Киев, но на трассе автобус сломался, и она начала карьеру чуть-чуть раньше.

Смеяться с самого утра - лучшая привычка: утренние анекдоты на 22 сентября

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