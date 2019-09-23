Посмейтесь сегодня от души: утренние анекдоты на 23 сентября

Когда я был маленьким, мои родители часто переезжали, но я всегда находил их…
Дзюдоист Анатолий, просматривая Камасутру, заметил, что из семьдесят третьей позы очень удобно переходить на болевой.
Из завещания: "...Будучи в здравом уме и трезвой памяти, все свои деньги я растратил сам".
Я даже не представляю, что должен сделать мой сын, чтобы я ему сказал, что в молодости я себе такого не позволял.
Вика не поступила и решила поехать на заработки в Киев, но на трассе автобус сломался, и она начала карьеру чуть-чуть раньше.