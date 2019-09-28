Радость жизни: веселые анекдоты 28 сентября

Друзья сказали, что я зануда. Это возмутительно! Всю следующую неделю я буду проводить разъяснительные беседы с каждым из них по отдельности.

3

Половина женщин и мужчин сомневаются в своей второй половине.

Особенно нижней и особенно когда выпьют.

Женщина с самого начала знает, заведет она с тобой роман или нет. И тут уж совершенно безразлично, делаешь ты что-то так или не так.