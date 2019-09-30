Грусти как и не бывало: смешные анекдоты 30 сентября

- Вы так молодо выглядите!
В чем ваш секрет?
- Мне восемнадцать лет...
Человек становится взрослым, когда поймет, что лучшая мягкая игрушка – это диван.
В парфюмерный магазин пришла Сара Моисеевна и просит показать ей что-нибудь из духов.
- Мадам, вам духи для атаки или для самозащиты?
- Извини, но я не буду заниматься ceкcом до свадьбы.
- Ты тоже извини, но я не стану устраивать свадьбу ради ceкcа.
Каждому из нас с детства хорошо известно, что самый лучший источник бесперебойного питания — бабушка...