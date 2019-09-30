Грусти как и не бывало: смешные анекдоты 30 сентября

- Мне восемнадцать лет...

В чем ваш секрет?

- Вы так молодо выглядите!

Человек становится взрослым, когда поймет, что лучшая мягкая игрушка – это диван.

3

В парфюмерный магазин пришла Сара Моисеевна и просит показать ей что-нибудь из духов.

- Мадам, вам духи для атаки или для самозащиты?

- Извини, но я не буду заниматься ceкcом до свадьбы.

- Ты тоже извини, но я не стану устраивать свадьбу ради ceкcа.