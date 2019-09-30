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Грусти как и не бывало: смешные анекдоты 30 сентября

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Грусти как и не бывало: смешные анекдоты 30 сентября
12:12 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на целый день.

  • 1

    - Вы так молодо выглядите!

    В чем ваш секрет?

    - Мне восемнадцать лет...

  • 2

    Человек становится взрослым, когда поймет, что лучшая мягкая игрушка – это диван.

  • 3

    В парфюмерный магазин пришла Сара Моисеевна и просит показать ей что-нибудь из духов.

    - Мадам, вам духи для атаки или для самозащиты?

    - Извини, но я не буду заниматься ceкcом до свадьбы.

    - Ты тоже извини, но я не стану устраивать свадьбу ради ceкcа.

  • 4

    Каждому из нас с детства хорошо известно, что самый лучший источник бесперебойного питания — бабушка...

С нашими шутками и понедельник легкий: анекдоты на утро 30 сентября

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