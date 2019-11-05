Закончи день правильно: вечерние анекдоты 5 ноября

Медицина - это тонкое, практически ювелирное искусство поддерживать человека больным, но не настолько, чтобы он умер и перестал платить.
- Сегодня я приглашаю тебя на романтический вечер: свечи, масло, приглушенный свет...
- Не-е, я второй раз не поведусь на вечер в твоем гараже!
- Маша, а где твой молодой человек?
- Расстались. Он не прошел тест на беременность!
Бесцельно прожитые годы - это, то о чем вы будете с умилением вспоминать в старости.
— Извините, а какой здесь пароль от вай-фай?
— Это же похороны!
— Похороны с маленькой или большой?