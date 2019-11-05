Закончи день правильно: вечерние анекдоты 5 ноября

1 Медицина - это тонкое, практически ювелирное искусство поддерживать человека больным, но не настолько, чтобы он умер и перестал платить.

2 - Сегодня я приглашаю тебя на романтический вечер: свечи, масло, приглушенный свет... - Не-е, я второй раз не поведусь на вечер в твоем гараже!

3 - Маша, а где твой молодой человек? - Расстались. Он не прошел тест на беременность! Бесцельно прожитые годы - это, то о чем вы будете с умилением вспоминать в старости.