Вам будет невероятно смешно: вечерние анекдоты 3 декабря

Пришло СМС от сына: «мам у меня сегодня 19 уроков буду утром»- "хорошо сына только обложки на учебники надень".
Однообразие - утомляет, многообразие - раздражает, и только безобразие всегда срабатывает на "ура"!
Лучшая форма физического труда - ворочать миллионами.
- Во сне людям приходят в голову гениальные идеи! Решения проблем, над которым бились неделями!
- Петрович, не оправдывайся, спать на работе не положено!
— Боже мой! Как тесен мир, как тесен! - радовался врач, назначая гаишнику по шесть клизм в день...