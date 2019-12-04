Проведи день правильно и смешно: анекдоты 4 декабря

Именно скидки в продуктовых магазинах определяют, что именно я буду есть на этой неделе…
Записка:
"Дорогой, повесь, пожалуйста, картину!
Картина в углу.
Молоток, гвозди в левом отделении шкафа.
Лейкопластырь, йод и бинт - в нижнем ящике комода".
Утро понедельника. Что может быть прекраснее? Да, пожалуй, все.
- Я слышал, у тебя жена машину разбила?
- Сам не могу поверить...
- Жена-то хоть жива?
- Пока да... В ванной заперлась.
Что делать, если хотел вытереть своей девушке слезы, но случайно стер брови?