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Среда, 04.12.2019
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Проведи день правильно и смешно: анекдоты 4 декабря

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Проведи день правильно и смешно: анекдоты 4 декабря
11:00 Сегодня Телеграф

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых Вы будете улыбаться весь день.

  • 1

    Именно скидки в продуктовых магазинах определяют, что именно я буду есть на этой неделе…

  • 2

    Записка:

    "Дорогой, повесь, пожалуйста, картину!

    Картина в углу.

    Молоток, гвозди в левом отделении шкафа.

    Лейкопластырь, йод и бинт - в нижнем ящике комода".

  • 3

    Утро понедельника. Что может быть прекраснее? Да, пожалуй, все.

    - Я слышал, у тебя жена машину разбила?

    - Сам не могу поверить...

    - Жена-то хоть жива?

    - Пока да... В ванной заперлась.

  • 4

    Что делать, если хотел вытереть своей девушке слезы, но случайно стер брови?

Миру не хватает вашей улыбки: утренние анекдоты 4 декабря

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