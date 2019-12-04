Проведи день правильно и смешно: анекдоты 4 декабря

1 Именно скидки в продуктовых магазинах определяют, что именно я буду есть на этой неделе…

2 Записка: "Дорогой, повесь, пожалуйста, картину! Картина в углу. Молоток, гвозди в левом отделении шкафа. Лейкопластырь, йод и бинт - в нижнем ящике комода".

3 Утро понедельника. Что может быть прекраснее? Да, пожалуй, все. - Я слышал, у тебя жена машину разбила? - Сам не могу поверить... - Жена-то хоть жива? - Пока да... В ванной заперлась.