Ни минуты грусти: новогодние анекдоты 31 декабря

Скоро Новый год. А еще до сих пор стыдно за прошлый.
Если у вас под Новый год пропал муж не переживайте... может его дед Мороз к себе в упряжку забрал...!!!
Ну вот и пришло время, когда в холодильниках потихоньку начинает появляться группа продуктов под общим названием: "Положи на место, это - на Новый Год... "
- Дедушка, Дедушка Мороз! Я хочу на Новый Год большую красную пожарную машину!
- Хорошо! - сказал Дед Мороз и поджег квартиру...
Основная причина, по которой Санта всегда веселый - он точно знает, где живут все плохие девочки.