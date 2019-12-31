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Ни минуты грусти: новогодние анекдоты 31 декабря

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Ни минуты грусти: новогодние анекдоты 31 декабря
10:40 Сегодня Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение!

  • 1

    Скоро Новый год. А еще до сих пор стыдно за прошлый.

  • 2

    Если у вас под Новый год пропал муж не переживайте... может его дед Мороз к себе в упряжку забрал...!!!

  • 3

    Ну вот и пришло время, когда в холодильниках потихоньку начинает появляться группа продуктов под общим названием: "Положи на место, это - на Новый Год... "

    - Дедушка, Дедушка Мороз! Я хочу на Новый Год большую красную пожарную машину!

    - Хорошо! - сказал Дед Мороз и поджег квартиру...

  • 4

    Основная причина, по которой Санта всегда веселый - он точно знает, где живут все плохие девочки.

Предновогоднее настроение: утренние анекдоты 31 декабря

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