Ни минуты грусти: новогодние анекдоты 31 декабря

Скоро Новый год. А еще до сих пор стыдно за прошлый.

Если у вас под Новый год пропал муж не переживайте... может его дед Мороз к себе в упряжку забрал...!!!

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Ну вот и пришло время, когда в холодильниках потихоньку начинает появляться группа продуктов под общим названием: "Положи на место, это - на Новый Год... "

- Дедушка, Дедушка Мороз! Я хочу на Новый Год большую красную пожарную машину!

- Хорошо! - сказал Дед Мороз и поджег квартиру...