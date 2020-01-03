Лучик позитива вам в дом: утренние анекдоты 3 января

Счастье - это когда есть возможность не врать, отвечая на вопрос "Как дела?"
Аптека. Продавщица молоденькая, симпатичная. Заваливается в аптеку стайка парней лет по 18 и самый отвязный говорит:
- Девушка, у вас презервативы есть?
- Есть.
- А примерить можно?
- А что, боишься, спадать будет?
- Соседи жалуются, что мы по ночам пылесос включаем. А это не пылесос, это жена со мной беседует!
Хорошие мужья на дороге не валяются. Они валяются дома, на диване, перед телевизором.
В поликлинике надпись на двери уролога: "Просто так заходить хвастаться НЕЛЬЗЯ!!!"