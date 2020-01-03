Лучик позитива вам в дом: утренние анекдоты 3 января

Счастье - это когда есть возможность не врать, отвечая на вопрос "Как дела?"

- А что, боишься, спадать будет?

- Девушка, у вас презервативы есть?

Аптека. Продавщица молоденькая, симпатичная. Заваливается в аптеку стайка парней лет по 18 и самый отвязный говорит:

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- Соседи жалуются, что мы по ночам пылесос включаем. А это не пылесос, это жена со мной беседует!

Хорошие мужья на дороге не валяются. Они валяются дома, на диване, перед телевизором.