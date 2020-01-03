Настройтесь на веселье в этот вечер: юморные анекдоты 3 января

Обидно, когда дождалась парня из армии, а он тебя из тюрьмы нет.
Иногда смотришь на человека и напрашивается вопрос, он родился придурком или курсы какие-то дополнительно проходил?!
Сначала думаешь, что дружить с геем прикольно и совсем не страшно, а потом он уводит твоего парня.
При приёме на работу...
- у вас есть финансовое образование?
- я вас умоляю, у меня бабушка еврейка. Вам шо, этого мало?
Отдыхаю на море. Обратил внимание на то, что граждане, которые упорно готовились к пляжному сезону в тренажёрных залах и фитнес-клубах, на море почему-то не приехали.