Закончите день на позитиве: вечерние анекдоты 21 января

То, что ты постоянно жрешь в кровати, не значит, что ты ненасытна в постели.

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Обычная семья, в обычной квартире, недавно справили младшему ребенку 14 лет. Вечером мамочка семейства с довольным возгласом "Теперь все взрослые, жрите сами свои крылышки" вылавливает из супа себе в тарелку обе куриные ножки.

Если греческий салат просрочен, можно ли его назвать древнегреческим?