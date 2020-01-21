Закончите день на позитиве: вечерние анекдоты 21 января

С балкона матери-одиночки валил сигаретный дым. Выбрали нового папу.
То, что ты постоянно жрешь в кровати, не значит, что ты ненасытна в постели.
Обычная семья, в обычной квартире, недавно справили младшему ребенку 14 лет. Вечером мамочка семейства с довольным возгласом "Теперь все взрослые, жрите сами свои крылышки" вылавливает из супа себе в тарелку обе куриные ножки.
Если греческий салат просрочен, можно ли его назвать древнегреческим?
Чтобы повысить прожиточный минимум, надо кое-кому понизить зажравшийся максимум.