От улыбки станет всем светлей: веселые анекдоты 15 февраля

-Ишь, какой прыткий. Это что, любовь с первого взгляда?

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Те, кто называет девушек истеричками просто никогда не видел мужика, которого убили в компьютерной игре.

Придешь уставший с работы, а она тебе супчик горяченький, второе. В такие моменты понимаешь, как же тебе повезло с микроволновкой.