От улыбки станет всем светлей: веселые анекдоты 15 февраля

-Девушка, дайте ваш телефончик.
-Ишь, какой прыткий. Это что, любовь с первого взгляда?
-Ишь, какая романтичная. Это ограбление!
Увидел в магазине лимонад "Буратино". Дай, думаю, попробую вкус детства. И взял "Жигулёвского".
Те, кто называет девушек истеричками просто никогда не видел мужика, которого убили в компьютерной игре.
Придешь уставший с работы, а она тебе супчик горяченький, второе. В такие моменты понимаешь, как же тебе повезло с микроволновкой.
Даа, в жизни бывает такое, что выйдешь вечером подышать свежим воздухом, а возвращаешься под утро пьяным.