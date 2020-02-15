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От улыбки станет всем светлей: веселые анекдоты 15 февраля

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От улыбки станет всем светлей: веселые анекдоты 15 февраля
10:58 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты, которые не дадут вам загрустить.

  • 1

    -Девушка, дайте ваш телефончик.

    -Ишь, какой прыткий. Это что, любовь с первого взгляда?

    -Ишь, какая романтичная. Это ограбление!

  • 2

    Увидел в магазине лимонад "Буратино". Дай, думаю, попробую вкус детства. И взял "Жигулёвского".

  • 3

    Те, кто называет девушек истеричками просто никогда не видел мужика, которого убили в компьютерной игре.

    Придешь уставший с работы, а она тебе супчик горяченький, второе. В такие моменты понимаешь, как же тебе повезло с микроволновкой.

  • 4

    Даа, в жизни бывает такое, что выйдешь вечером подышать свежим воздухом, а возвращаешься под утро пьяным.

Лучик позитива вам в дом: утренние анекдоты 15 февраля

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