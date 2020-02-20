Не перестаем смеяться: вечерние анекдоты 20 февраля

- Знаешь, сколько длятся сутки на Плутоне? 152 часа!
- Почти как понедельник на Земле...
Всю жизнь гонялся за каждой юбкой. Правда, в Шотландии вышел у него конфуз.
Никогда не забуду, как коллега на работе встал, с серьезным видом потрогал лоб, сказал: "Блиииин, 37 градусов!" И молча ушел домой...
Если честно, шоппинг куда лучше, чем психотерапия. Цена одна, но вы остаетесь с платьем.
Мой приехал с командировки… То в шкаф заглянул, то балкон обшарил, Я лежу и улыбаюсь… Ищи — ищи… Я сама первый день дома.