Не перестаем смеяться: вечерние анекдоты 20 февраля

- Почти как понедельник на Земле...

Всю жизнь гонялся за каждой юбкой. Правда, в Шотландии вышел у него конфуз.

3

Никогда не забуду, как коллега на работе встал, с серьезным видом потрогал лоб, сказал: "Блиииин, 37 градусов!" И молча ушел домой...

Если честно, шоппинг куда лучше, чем психотерапия. Цена одна, но вы остаетесь с платьем.