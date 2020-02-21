С нами не соскучишься: вечерние анекдоты 21 февраля

Сам мозг, конечно, не виден, но его отсутствие заметно.
Джентльмен говорит даме, своей соседке:
- Мадам, я вчера слышал ваше пение.
Та, краснея:
- О, что вы! Я просто убивала время!
- Вы выбрали страшное оружие, мадам.
Преступник забыл дорогу, поэтому скрылся в неизвестном направлении.
Один снеговик другому:
- Не гони, никто нас не создавал, мы случайно эволюционировали из снежинок.
После того, как злоумышленники сняли колеса с "копейки" Сергея, он еще полгода проездил на кирпичах, не замечая разницы.