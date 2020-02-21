С нами не соскучишься: вечерние анекдоты 21 февраля

1 Сам мозг, конечно, не виден, но его отсутствие заметно.

2 Джентльмен говорит даме, своей соседке: - Мадам, я вчера слышал ваше пение. Та, краснея: - О, что вы! Я просто убивала время! - Вы выбрали страшное оружие, мадам.

3 Преступник забыл дорогу, поэтому скрылся в неизвестном направлении. Один снеговик другому: - Не гони, никто нас не создавал, мы случайно эволюционировали из снежинок.