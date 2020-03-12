Нереальный заряд позитива: вечерние анекдоты 12 марта

1 — Здравствуйте, хочу записаться на фитнес. — Обещание по случаю Нового года? — Да. — У нас есть однодневный курс с четырьмя селфи.

2 — Когда я по ТВ вижу счастливых, улыбающихся людей, рекламирующих новое чистящее средство, то мне сразу хочется узнать, где достать те таблетки, на которых они сидят.

3 Пацан захотел — пацан сделал. Пацан не захотел — пацан не сделал. Пацан не захотел, но сделал — пацан женат. Мать говорит сыну: — Эта твоя девушка мне так противна, что я с удовольствием стану ее свекровью!