Нереальный заряд позитива: вечерние анекдоты 12 марта

— Здравствуйте, хочу записаться на фитнес.
— Обещание по случаю Нового года?
— Да.
— У нас есть однодневный курс с четырьмя селфи.
— Когда я по ТВ вижу счастливых, улыбающихся людей, рекламирующих новое чистящее средство, то мне сразу хочется узнать, где достать те таблетки, на которых они сидят.
Пацан захотел — пацан сделал. Пацан не захотел — пацан не сделал. Пацан не захотел, но сделал — пацан женат.
Мать говорит сыну:
— Эта твоя девушка мне так противна, что я с удовольствием стану ее свекровью!
Девушкам на заметку: Хотите удержать парня? Учитесь готовить у его мамы.