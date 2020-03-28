Ни минуты для грусти: забавные анекдоты на день 28 марта

Очень злой мальчик при каждом падении звезды загадывал падение ещё одной звезды и за выходные уничтожил целую Галактику.
Хитрая девочка убедила мальчика не только понести портфель, но и передать его нужным людям...
Неопытные грибники заблудились и два дня ели все грибы, что попадались. Сейчас их нашли, но их показания расходятся. Не сходятся даже эпохи.
Бабушка в программе "Интуиция" смогла угадать только проститутку и наркомана.
Когда Анну ругали за опоздания, она говорила, что она сова. Для убедительности страшно выпучивала глаза и съедала мышь.