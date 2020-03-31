Нереальный заряд позитива: вечерние анекдоты 31 марта

Пятиклассница Даша зарабатывала деньги, получая двойки. Схема простая: получила двойку - получила ремня, сняла побои - выиграла суд.
Они ехали в трамвайчике, он дышал на стекло, рисовал сердечки и улыбался. А она тихо плакала. Ну не любит она, когда ей рисуют на очках.
В бассейн вливается 200 литров воды, а выливается 205. Вопрос: есть ли у купающихся совесть?
Рецепт борща по-мужски: берем 55 кг женщины и ставим у плиты на 40 минут до полной готовности борща.
Найдена девочка, воспитанная шампанским. Она очень игривая и даёт в голову.