Заряди свой день смехом: смешные утренние анекдоты на 11 апреля

Победитель в реалити-шоу получает две тысячи долларов каждый месяц до конца жизни!

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Обидно вот получается: весна, лето, осень - один раз в году, а зима - два. Один раз в начале года, второй раз - в конце.

Сложив ширину шеи охранника с высотой потолка в офисе и умножив на длину ног секретарши, он понял, что фирма - серьёзная.