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Заряди свой день смехом: смешные утренние анекдоты на 11 апреля

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Заряди свой день смехом: смешные утренние анекдоты на 11 апреля
04:47 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на все утро.

  • 1

    Победитель в реалити-шоу получает две тысячи долларов каждый месяц до конца жизни!

    P.S. Дату конца жизни определяет спонсор реалити-шоу.

  • 2

    Пришел, увидел… решил не связываться…

  • 3

    Обидно вот получается: весна, лето, осень - один раз в году, а зима - два. Один раз в начале года, второй раз - в конце.

    Сложив ширину шеи охранника с высотой потолка в офисе и умножив на длину ног секретарши, он понял, что фирма - серьёзная.

  • 4

    Народная примета: знайте, что перед дождем муравьи быстро бегают по муравейнику, закрывают все входы и выходы и негромко матерятся.

Вечерняя порция шуток: смешные анекдоты на 10 апреля

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