Заряди свой день смехом: смешные утренние анекдоты на 11 апреля

Победитель в реалити-шоу получает две тысячи долларов каждый месяц до конца жизни!
P.S. Дату конца жизни определяет спонсор реалити-шоу.
Пришел, увидел… решил не связываться…
Обидно вот получается: весна, лето, осень - один раз в году, а зима - два. Один раз в начале года, второй раз - в конце.
Сложив ширину шеи охранника с высотой потолка в офисе и умножив на длину ног секретарши, он понял, что фирма - серьёзная.
Народная примета: знайте, что перед дождем муравьи быстро бегают по муравейнику, закрывают все входы и выходы и негромко матерятся.