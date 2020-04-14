Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
"Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
Мировая пандемия: коронавирусом заболели уже более двух миллионов людей
Мировая пандемия: коронавирусом заболели уже более двух миллионов людей
Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента

Смех с утра: юморные анекдоты 14 апреля

Смотрите фото (5)
Смех с утра: юморные анекдоты 14 апреля
04:45 Сегодня Телеграф

Сегодня мы подготовили для вас новую порцию уморительных анекдотов.

  • 1

    - Зачем вы забрали у меня костыли?

    - Доктор велел, чтобы вы не нанесли никому увечий.

    - А где он?

    - Сейчас придет озвучивать вам сумму за лечение.

  • 2

    Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за дверью. Сегодня будем рисовать дом в Испании, машину и шубу...

  • 3

    - Алло, это анонимный телефон доверия СБУ?

    - Да, Вячеслав.

    Папа нашел у сына электронные сигареты и заставил скурить всю пачку с аккумулятором и зарядкой.

  • 4

    Хитрая девочка убедила мальчика не только понести портфель, но и передать его нужным людям...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 14 апреля, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты на утро 14 апреля, Утренние анекдоты на 14 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
02 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
03 Пожары в Чернобыле: в ГАЗО предупреждают о критической ситуации (Фото)
04 На Донбассе - новый случай инфицирования COVID-19
05 Борьба с коронавирусом: Всемирный банк выделил $135 миллионов Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко: Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома
Ляшко призвал отпраздновать Пасху дома
Трамп: Принятая стратегия борьбы против вируса работает
Трамп: Принятая стратегия борьбы против вируса работает
Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев
Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев
Рецепт дня: Селедочный салат с сырной заправкой
Рецепт дня: Селедочный салат с сырной заправкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь