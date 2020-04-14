Смех с утра: юморные анекдоты 14 апреля

1 - Зачем вы забрали у меня костыли? - Доктор велел, чтобы вы не нанесли никому увечий. - А где он? - Сейчас придет озвучивать вам сумму за лечение.

2 Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за дверью. Сегодня будем рисовать дом в Испании, машину и шубу...

3 - Алло, это анонимный телефон доверия СБУ? - Да, Вячеслав. Папа нашел у сына электронные сигареты и заставил скурить всю пачку с аккумулятором и зарядкой.