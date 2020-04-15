Сделайте утро веселым: уморительные анекдоты 15 апреля

Исследования показали, что 658 476 253 из 834 572 873 человек слишком ленивы, чтобы прочитать эти числа...
- Замуж еще не вышла?
- Да какой, замуж! Универ закончить, карьеру делать, целый мир непознанных возможностей!
- Не зовут?
- Не зовут…
Люди хотят похудеть, разбогатеть, найти настоящую любовь и вообще весело жить. Поумнеть никто не хочет.
Создавая скрипку, альт и даже виолончель итальянские мастера думали о красоте женских форм. Интересно, о чем думал тот, кто первым сделал балалайку?
Бомжи вышли на демонстрацию против новых технологий. По их словам, в коробке из-под плоского телевизора вообще жить невозможно.