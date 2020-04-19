Смеяться никогда не поздно: вечерние анекдоты на 19 апреля

После ремонта батареи отопления сантехником дядей Колей, воспитанники детского сада увеличили свой словарный запас в два раза.

- Святой отец, а можно вы не будете цокать языком, пока я исповедуюсь?

3

На фуршете жена - мужу:

- Ты уже десять раз бегал с тарелкой за едой! Тебе не стыдно?!

- Нет, я говорил, что это для тебя.

Коммунальные службы учли ошибки прошлых лет и так хорошо подготовились к зиме, что убирают снег сразу из прогноза погоды.