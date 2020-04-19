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Смеяться никогда не поздно: вечерние анекдоты на 19 апреля

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Смеяться никогда не поздно: вечерние анекдоты на 19 апреля
16:59 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас свежие шутки, которые помогут расслабиться этим вечером.

  • 1

    После ремонта батареи отопления сантехником дядей Колей, воспитанники детского сада увеличили свой словарный запас в два раза.

  • 2

    - Святой отец, а можно вы не будете цокать языком, пока я исповедуюсь?

  • 3

    На фуршете жена - мужу:

    - Ты уже десять раз бегал с тарелкой за едой! Тебе не стыдно?!

    - Нет, я говорил, что это для тебя.

    Коммунальные службы учли ошибки прошлых лет и так хорошо подготовились к зиме, что убирают снег сразу из прогноза погоды.

  • 4

    По мере развития отношений один обязательно наглеет. Главное - успеть первым.

Радостного вам дня: веселые анекдоты 19 апреля

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