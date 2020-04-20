Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 20 апреля

Чувство, когда тебя ночью обнимают и сквозь сон притягивают к себе поближе, непередаваемо. Особенно, если живешь один.
Побочный эффект завязки с алкоголем: в жизни откуда-то появляется день недели "суббота", да еще и с половины девятого утра.
Кот съел четыре килограмма шашлыка, взвесили кота - ровно 4 килограмма. Загадка - куда делся кот?
Пока гуманитарии продают бургеры, технари занимаются реальной работой - готовят бургеры!
- Пустота какая-то внутри...
- Блин, ты со своими диетами задолбала уже, сходи и пожри, только не ной.