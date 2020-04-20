Позитивное настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 20 апреля

Обожаю своего мужа... за возможность выглядеть стройной. Как сунешься ночью в холодильник - шиш тебе - все сожрал! Приходиться обходиться водичкой...
Если вы идете на детский праздник, нарядитесь в костюм пирата. И детей развлечете, и сможете, не выходя из образа, пить ром.
Подарочный сертификат на отбеливание зубов - когда хочешь обидеть того, кого поздравляешь
А что, если мужики, которые ходят по городу в камуфляжной форме, просто охотятся на баб в леопардовых лосинах?
Мало кто знает, что у Статуи Свободы 879-ый размер ноги.