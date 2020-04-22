Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 22 апреля

Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70 мечтает выспаться...
На дискотеках провинциальных городов появился новый вид развлечений. Ведущий объявляет белую драку: дамы лупят своих кавалеров.
Из личного опыта. Если вы когда-нибудь увидите падающий с подоконника кактус, ни в коем случае не ловите его! Пусть себе падает...
Считается, что самый опасный в мире спорт - это шахматы. Можно заснуть и упасть глазом на офицера или ферзя.
Если у жены ужасное настроение, отойдите на безопасное расстояние и бросьте в нее кошельком.