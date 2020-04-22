Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 22 апреля

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Из личного опыта. Если вы когда-нибудь увидите падающий с подоконника кактус, ни в коем случае не ловите его! Пусть себе падает...

Считается, что самый опасный в мире спорт - это шахматы. Можно заснуть и упасть глазом на офицера или ферзя.