Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 29 апреля

Лень - самый лучший грех из семи. Он мешает вам совершать остальные шесть.

- У вас есть рекомендации с прежнего места работы?

3

- Не нужно меня обижать, я девочка ранимая, чуть что - сразу в слезы. А потом с заплаканными глазами так сложно понять, по кому попала лопатой.

Нет ничего страшнее, чем аист, копошащийся на капустной грядке огорода многодетной семьи.