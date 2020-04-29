Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о коронавирусе: Следующий пик медицинская система встретит подготовленной
Шмыгаль о коронавирусе: Следующий пик медицинская система встретит подготовленной
Пандемия: в Германии оценили ущерб для экономики
Пандемия: в Германии оценили ущерб для экономики
Чемпионат Франции досрочно завершили
Чемпионат Франции досрочно завершили
Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере

Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 29 апреля

Смотрите фото (5)
Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 29 апреля
04:45 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты на утро для поднятия настроения и улучшения дня на все 100%.

  • 1

    Лень - самый лучший грех из семи. Он мешает вам совершать остальные шесть.

  • 2

    - У вас есть рекомендации с прежнего места работы?

    - Да, мне порекомендовали поискать другую работу...

  • 3

    - Не нужно меня обижать, я девочка ранимая, чуть что - сразу в слезы. А потом с заплаканными глазами так сложно понять, по кому попала лопатой.

    Нет ничего страшнее, чем аист, копошащийся на капустной грядке огорода многодетной семьи.

  • 4

    Детство - это когда ты смотришь "Том и Джерри" и радуешься за мышку, удивляешься ее остроумию...

    Зрелость - это когда ты понимаешь, что Джерри - конченый придурок, и становится реально жалко кота...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 29 апреля, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты 29 апреля, Анекдоты на утро 29 апреля, Утренние анекдоты 29 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
02 Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
03 СМИ: Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ
04 Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
05 Следующее заседание ТКГ: в ОБСЕ озвучили дату
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
&quot;Нафтогаз&quot; увеличил чистую прибыль более, чем в пять раз
"Нафтогаз" увеличил чистую прибыль более, чем в пять раз
Баканов поговорил с Абромавичусом о реформе &quot;Укроборонпрома&quot;
Баканов поговорил с Абромавичусом о реформе "Укроборонпрома"
Рецепт дня: Рулетики из лаваша с грецкими орехами
Рецепт дня: Рулетики из лаваша с грецкими орехами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь