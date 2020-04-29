Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 29 апреля

Лень - самый лучший грех из семи. Он мешает вам совершать остальные шесть.
- У вас есть рекомендации с прежнего места работы?
- Да, мне порекомендовали поискать другую работу...
- Не нужно меня обижать, я девочка ранимая, чуть что - сразу в слезы. А потом с заплаканными глазами так сложно понять, по кому попала лопатой.
Нет ничего страшнее, чем аист, копошащийся на капустной грядке огорода многодетной семьи.
Детство - это когда ты смотришь "Том и Джерри" и радуешься за мышку, удивляешься ее остроумию...
Зрелость - это когда ты понимаешь, что Джерри - конченый придурок, и становится реально жалко кота...