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Украина и Румыния обсудили строительство автомагистрали через Восточные Карпаты
07:02 Сегодня Телеграф

Председателя Львовского и Черновицкого облсоветов и руководство румынского уезда Сучава договорились о начале практической реализации проекта по строительству скоростного транспортного коридора через Восточные Карпаты, который соединит Балтийское море с Черным.

Об этом в воскресенье, 11 марта, заявил глава уездного совета города Сучава Георге Флутур.

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"У нас состоялась рабочая встреча с делегацией из Украины, в составе которой были главы областных советов Черновцов и Львова. Обсудили вопросы трансграничного сотрудничества, главное из которых - продолжение работы на уровне рабочих групп с целью дальнейшей практической реализации проекта по строительству скоростной автотранспортной магистрали через Восточные Карпаты (Львов-Черновцы-Сирет-Сучава-Пашкани-Бакэу-Фокшань-Бухарест), которая соединит Балтийское море с Черным", - подчеркнул Флутур.

По его словам, в ближайшее время стороны обсудят финансовые возможности, отметив, что они планируют обратиться с совместным письмом к европейским институтам для оказания финансовой помощи при строительстве магистрали.

Глава уездной администрации обратил особое внимание на то, что во время встречи была достигнута также договоренность о реализации других важных для Украины и Румынии трансграничных инфраструктурных проектов.

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Авто, Автомагистраль, Автоновости, Карпаты, Новости Румынии, Румыния, Трасса, Украина.
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