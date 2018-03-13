В рамках Женевского мотор-шоу японская компания Mazda провела мировую премьеру обновлённого универсала Mazda6 Wagon 2018 модельного года.

После предварительного анонса японская марка Mazda публично представила на Женевском автосалоне обновленный седан и универсал Mazda6 2018 модельного года. Обе «посвежевшие» машины предназначены для европейского рынка. Сразу скажем, что помимо нового седана и «сарая» на стендах японского автогиганта на Женевском автосалоне 2018 года публика сможет увидеть концепты Mazda Vision Coupe и Mazda Kai, а также новый бензиновый силовой агрегат SkyActiv-X.