Машины выпускаются по всему миру, в том числе и в странах, которые не ассоциируются с автомобильным производством.

Большинство автомобилей, с которыми мы ежедневно контактируем, выпускается огромными глобальными корпорациями. Но важно помнить, что машины выпускаются по всему миру, в том числе и в странах, которые не ассоциируются с автомобильным производством. Одно из таких мест – Мадагаскар. Это остров с относительно небольшим населением, и вы бы никогда в жизни не подумали, что у них есть локальная автоиндустрия. Но она действительно есть! Небольшая, но очень интересная!