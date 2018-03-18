Зрелищная авария с участием Lamborghini и Mazda (Видео)

В результате ДТП Lamborghini Aventador подлетела. ДТП с участием суперкара произошло в Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream. Мощным автомобилям тесно на улицах мегаполисов. Подтверждением тому стало ДТП с участием Mazda и матово-чёрного Lamborghini Aventador, который не смог увернуться от появившейся перед ним "японки". В результате столкновения "итальянка" получила серьёзные повреждения, поскольку побывала в полёте и приземлилась на припаркованную рядом BMW.