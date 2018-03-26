Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Минске договорились о прекращении огня с 30 марта В Минске договорились о прекращении огня с 30 марта
Новости: Климпуш-Цинцадзе прокомментировала дело Савченко Климпуш-Цинцадзе прокомментировала дело Савченко
Новости: Украинские гимнастки завоевали медали на этапе Гран-при во Франции Украинские гимнастки завоевали медали на этапе Гран-при во Франции
Новости: Пожар в торговом центре Кемерово: последние данные о погибших Пожар в торговом центре Кемерово: последние данные о погибших
X

29 марта Volkswagen представит новый сренднеразмерный пикап

Volkswagen
14:31 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новый пикап дебютирует на Нью-Йоркском автосалоне дебютирует.

В 29 марта на Нью-Йоркском автосалоне марка Volkswagen покажет новый среднеразмерный пикап, в основу которого ляжет платформа кроссовера Teramont.

По предварительным данным, немцы привезут на автосалон концепт-кар, однако серийное производство пикапа может начаться в скором времени на предприятии в штате Теннесси. Новинку построят на базе большого кроссовера Atlas, который продается на российском рынке под названием Teramont.

Новый вседорожник будет предназначен в первую очередь для рынка США и Канады. Новинка составит конкуренцию Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma, Ford Ranger и Honda Ridgeline.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Volkswagen, Автомобили Volkswagen, Марка Volkswagen, Новый Volkswagen, Нью-Йоркский автосалон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

The Karlmann King - самый дорогой в мире внедорожник (Фото) Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео) Официально представлен новый Volkswagen Touareg

Последние новости

Михайлюк побил рекорд "Канзаса" 27-летней давности Прогноз погоды на 27 марта в Украине: дождь, на дорогах гололед В северной части Норвежского моря обнаружено крупное месторождение газа
Сегодня читают
01 Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
02 В США на пляж выбросило тело загадочного существа
03 Пилот чудом избежал крушения, запечатлев этот процесс на камеру (Видео)
04 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
05 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
Новости сегодня
14:56 Рева сообщил об основном требовании к накопительной пенсионной системе
14:51 Украина и Япония определились с цветами формы на матч
14:46 На разминирование Донбасса может уйти 15 лет
14:43 Жуткое зрелище: капитан сборной Словакии проглотил язык после мощного удара мячом в лицо (Видео)
14:38 Прокуратура разоблачила схему нелегального ввоза в Украину элитных автомобилей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности
Новости: Минфин отметил положительное изменение в соотношении долгов Украины к ВВП Соотношение государственного долга к ВВП сократилось
Новости: Синоптик предупредила о кратковременном похолодании в Украине В Украину зайдет кратковременное похолодание
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.03 - 25.03) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.03 - 25.03)
Добавить комментарий
0