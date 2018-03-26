29 марта Volkswagen представит новый сренднеразмерный пикап

В 29 марта на Нью-Йоркском автосалоне марка Volkswagen покажет новый среднеразмерный пикап, в основу которого ляжет платформа кроссовера Teramont.

По предварительным данным, немцы привезут на автосалон концепт-кар, однако серийное производство пикапа может начаться в скором времени на предприятии в штате Теннесси. Новинку построят на базе большого кроссовера Atlas, который продается на российском рынке под названием Teramont.

Новый вседорожник будет предназначен в первую очередь для рынка США и Канады. Новинка составит конкуренцию Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma, Ford Ranger и Honda Ridgeline.