Появился новый китайский кроссовер, копирующий известные модели

Поступил в продажу компактный кроссовер Traum Meet 2. Напомним, новую марку создала компания Zotye, прославившаяся своими клонами авто известных брендов.

Новый кроссовер также копирует известные модели. В анфас он похож на Mercedes-Benz GLA, а в профиль – на Audi Q3. Автомобиль достигает 4530 мм в длину, 1838 мм в ширину и 1610 мм в высоту при колесной базе в 2685 мм.

Детали интерьера Traum Meet 2 не раскрывают, но известно, что кроссовер Zotye получит виртуальную панель приборов и большой тачскрин мультимедиа. Среди опций обещают камеры 360-градусного обзора и систему контроля разметки.

Zotye Traum Meet 2

Новый Zotye Traum Meet 2 будут оснащать 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и максимальным крутящим моментом в 207 Н∙м. На выбор предложат 5-ступенчатую МКПП или вариатор, а привод может быть только передним.

Купить китайский кроссовер на родине можно будет по цене примерно 80 000 – 120 000 юаней ($12 700-19 000).