Какие автомобили в Германии отдают совершенно бесплатно (Видео)

Возможно, вы удивитесь, но в Германии можно заполучить б/у автомобиль… совершенно бесплатно.

И речь идет не о 100 и даже 50 евро. Все что нужно – приехать машину, взять ключи и просто на ней уехать.

Правда, перед этим нужно тщательно изучить соответствующие странице интернета, поскольку на авторынках бесплатные машины вы не найдете: их главный источник пожилые люди и автосвалки, которые просто хотят избавиться от ненужных “колес” и высвободить место в гараже/ на площадке.





В данном видео наглядно можно увидеть, какие авто предлагают в Германии безвозмездно.

Конечно, состояние их удовлетворительное, но при этом вы не потратите не единой копейки!