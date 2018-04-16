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Какие автомобили в Германии отдают совершенно бесплатно (Видео)
02:03 Сегодня Телеграф
Фото: скриншот
Старые автомобили в Германии, которые можно забрать за 0 евро.
Возможно, вы удивитесь, но в Германии можно заполучить б/у автомобиль… совершенно бесплатно.
И речь идет не о 100 и даже 50 евро. Все что нужно – приехать машину, взять ключи и просто на ней уехать.
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Правда, перед этим нужно тщательно изучить соответствующие странице интернета, поскольку на авторынках бесплатные машины вы не найдете: их главный источник пожилые люди и автосвалки, которые просто хотят избавиться от ненужных “колес” и высвободить место в гараже/ на площадке.
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В данном видео наглядно можно увидеть, какие авто предлагают в Германии безвозмездно.
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Конечно, состояние их удовлетворительное, но при этом вы не потратите не единой копейки!
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