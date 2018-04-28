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Mitsubishi L200 получил необычный дизайн

Mitsubishi L200
13:39 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Пикап Mitsubishi L200 превратили в "монстра".

Британский офис Mitsubishi построил особую версию пикапа L200. Машину оснастили внешним каркасом безопасности, задней подвеской с увеличенным ходом и колесными дисками шириной 381 миллиметр.

Под капотом – 2,4-литровый дизельный двигатель с гибридным турбонагнетателем, кастомным коллектором, напечатанным на 3D-принтере впуском и высокопроизводительным воздушным фильтром.

Помимо этого, пикап укомплектован промежуточным охладителем большего размера и боковым выхлопом.

В салоне L200 установлены гоночные кресла с карбоновым основанием и четырехточечными ремнями безопасности. Машина станет одной из трех моделей марки, представленных в шоу.

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Все по теме:

Mitsubishi, Mitsubishi L200, Дизайн Mitsubishi L200, Пикапы.
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