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Mitsubishi L200 получил необычный дизайн
13:39 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Пикап Mitsubishi L200 превратили в "монстра".
Британский офис Mitsubishi построил особую версию пикапа L200. Машину оснастили внешним каркасом безопасности, задней подвеской с увеличенным ходом и колесными дисками шириной 381 миллиметр.
Под капотом – 2,4-литровый дизельный двигатель с гибридным турбонагнетателем, кастомным коллектором, напечатанным на 3D-принтере впуском и высокопроизводительным воздушным фильтром.
Помимо этого, пикап укомплектован промежуточным охладителем большего размера и боковым выхлопом.
В салоне L200 установлены гоночные кресла с карбоновым основанием и четырехточечными ремнями безопасности. Машина станет одной из трех моделей марки, представленных в шоу.
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