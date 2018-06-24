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Автоматическая мойка машины едва не закончилась трагедией (Видео)
01:06 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот
Визит на автомойку обернулся ущербом авто и, скорее всего, жутким испугом его водителя.
Автоматическая мойка автомобиля – дело хорошее, но не всегда безопасное. Яркий тому пример – случай, запечатленный на видео ниже.
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Владелец серебристого седана прибыл на мойку своего авто и ничего не предвещало беды. Но в один миг конструкция покосилась и опрокинулась. Прямиком на автомобиль. В итоге, последний оказался изрядно поврежденным.
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Конечно, это не значит, что от подобных сервисов стоит отказываться – данный случай скорее из ряда вон выходящий. Тем не менее, имейте в виду, что нужно выбирать качественные автомойки.
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