Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гриневич: Евросоюз готов дать деньги на реформы ПТУ
Гриневич: Евросоюз готов дать деньги на реформы ПТУ
Новости: Политзаключенный в Крыму Балух написал письмо Президенту Порошенко
Политзаключенный в Крыму Балух написал письмо Президенту Порошенко
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
Новости: Компания Blue Origi начнет продавать билеты для космических путешествий
Компания Blue Origi начнет продавать билеты для космических путешествий
X

Автоматическая мойка машины едва не закончилась трагедией (Видео)

Автомойка
01:06 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Скриншот

Визит на автомойку обернулся ущербом авто и, скорее всего, жутким испугом его водителя.

Автоматическая мойка автомобиля – дело хорошее, но не всегда безопасное. Яркий тому пример – случай, запечатленный на видео ниже.

Уникальные кадры: лобовое столкновение автомобиля Volvo с грузовиком (Видео)

Владелец серебристого седана прибыл на мойку своего авто и ничего не предвещало беды. Но в один миг конструкция покосилась и опрокинулась. Прямиком на автомобиль. В итоге, последний оказался изрядно поврежденным.

Неудачливый водитель перевернул дорогущий автомобиль на ровном месте (Видео)

Начались испытания уникального грузовика украинского производства (Видео)

Конечно, это не значит, что от подобных сервисов стоит отказываться – данный случай скорее из ряда вон выходящий. Тем не менее, имейте в виду, что нужно выбирать качественные автомойки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аварии, Автомобиль, Автомойка, Новости авто.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Неудачливый водитель перевернул дорогущий автомобиль на ровном месте (Видео) Toyota построит беспилотник e-Palette с велосипедными педалями Концепты автомобилей, явно опередившие своё время (Фото)

Последние новости

В Сети опубликовали первые снимки со свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли На Тернопольщине пожар на спиртзаводе Полузащитник "Реала" признался, что хочет уйти из клуба
Сегодня читают
01 Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо
02 Германия 2:1 Швеция: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
03 Как правильно действовать при укусе клеща
04 В морской звезде скрыт секрет вечной молодости
05 Шахтеру нужен игрок сборной Бразилии
Новости сегодня
00:58 Ученые определили идеальное количество секса для счастья
00:34 Абсурдные идеи людей, которые нашли выход из сложных, но смешных ситуаций
00:23 ФИФА открыла дисциплинарные дела против ряда участников матча Сербия - Швейцария
00:11 Врачи назвали продукты, которые позволят уберечь себя от высокого давления
23:58 Бедный Нью-Йорк в редких снимках известного фотографа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Новости: Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Новости: В Британии требуют нового референдума по Brexit
В Британии требуют нового референдума по Brexit
Новости: В морской звезде скрыт секрет вечной молодости
В морской звезде скрыт секрет вечной молодости
Добавить комментарий
0