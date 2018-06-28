В нидерландском Хиллегоме состоялся аукцион, на котором была распродана вся коллекция крупнейшего частного музея Ford.

Не на каждом автомобильном аукционе можно встретить классический Ford. Поэтому распродажа коллекции частного музея Ден Хартога (Den Hartogh Museum) стала заметным событием в мире любителей классических автомобилей – на аукцион Bonhams были выставлены сразу более 220 экземпляров Ford начала и середины прошлого века. Коллекция Пита Ден Хартога отличалась потрясающим разнообразием: в ней были представлены как стандартные автомобили, так и специальные версии, коммерческие автомобили, автобусы, пожарные машины и гоночные болиды.