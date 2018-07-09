Болгарский стартап берется создать на заказ электрический гиперкар за 1,5 миллиона евро в течение полутора-двух лет.

В настоящее время гиперкар Alieno Arcanum существует только в виртуальной реальности – компания имеет дизайнерские и инженерные разработки, которые нуждаются в инвестициях на реализацию. Прежде всего, немного информации о компании Alieno Hypercars. Она зарегистрирована в 2015 году в болгарском селе Слаштен, а производственный комплекс (или, скорее, мастерская – одноэтажный дом с двумя боксами) находится в соседнем селе Туховишта. Также в собственности фирмы есть немецкий промышленный робот Kuka. Ни одного живого макета гиперкара нет.