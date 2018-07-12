Бывший сотрудник обвиняет Tesla в браке деталей

Мартин Трипп, сотрудник компании Tesla, который был уволен Илоном Маском, подал на бывшего работодателя жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Трипп обвиняет компанию во лжи инвесторам и использовании опасных батарей при производстве электрокаров.

По его словам, Tesla устанавливает батареи с браком и использует некоторые детали повторно. Трипп также утверждает, что компания завышает показатели еженедельного производства электрокаров Model 3, на самом деле производя на 44% меньше.

В самой Tesla эти обвинения отрицают. Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам отказались прокомментировать данную информацию.

Трипп был уволен из компании в прошлом месяце. На данный момент Tesla судится с ним, обвиняя его во взломе компьютера компании, распространении ложных сообщений о ней в СМИ и краже секретных документов. Сам Трипп эти обвинения отрицает.

В начале мая компания отчиталась о рекордных квартальных убытках. В первом квартале этого года убытки составили 709,6 миллиона долларов, что стало самым большим квартальным убытком за все время существования компании. Годом ранее квартальный убыток Tesla составлял 330,3 миллиона долларов.

Ранее Tesla сообщила, что ее автомобиль Model X был в режиме автопилота, когда врезался в отбойник на шоссе в Маунтин-Вью, штат Калифорния. ДТП произошло 23 марта, водитель погиб. Национальный совет по безопасности транспорта раскритиковал компанию за раскрытие информации о расследовании, которое должно было быть засекречено.

Также компания заявила 20 марта об отзыве 123 тысяч электромобилей из-за потенциальной угрозы коррозии болтов в гидроусилителе руля. Это стало самым масштабным отзывом автомобилей в истории Tesla.